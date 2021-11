Selecționerul Portugaliei a vorbit despre barajul de calificare la Mondial: ”Sunt convins că ne vom califica”

Campioana Europeană din 2016 nu va avea o misiune ușoară în încercarea de a ajunge la turneul din Qatar. Ronaldo și colegii lui vor trebui să o învingă pe Turcia, iar mai apoi pe câștigătoarea dintre Italia și Macedonia de Nord, pentru a ajunge la turneul final.

În ciuda adversarilor foarte dificili, Fernando Santos este convins că naționala lui se va califica. Dacă vor trece de semifinale, Italia și Portugalia se vor întâlni pe 29 martie 2022.

"Mai întâi trebuie să ne concentrăm ca să învingem Turcia. Este meciul cel mai important ca să fim apoi în finală şi să o câştigăm.

Sunt mai multe aspecte pozitive, ca faptul că putem juca pe teren propriu, dar pentru asta trebuie să învingem Turcia. E important că putem să contăm pe susţinerea publicului şi să evităm deplasările. Drumurile, deplasările acestea sunt întotdeauna puţin cam complicate. Acum trebuie să ne pregătim bine ca să avem un nivel ridicat în luna martie.

Turcia are jucători foarte buni. Uneori, colectivul lor funcţionează bine, alteori nu. Este o echipă care pune întotdeauna probleme, însă sunt pe deplin convins că vom fi la Mondial", a declarat Santos.

???? 2022 World Cup play-off draw ✅

Which fixture are you most looking forward to? ????#WCQ pic.twitter.com/E6Vg76tbxD