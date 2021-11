Toni Petrea, gata de duelul cu Laurențiu Reghecampf: „Îi cunosc filosofia!” Ce a spus despre comentariile apărute despre el

Toni Petrea a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova din campionat. În tur, FCSB-ul s-a impus cu 4-1 pe Arena Națională, însă echipa din Bănie se afla atunci sub comanda lui Marinos Ouzounidis, demis între timp.

Tehnicianul roș-albaștrilor se va afla astfel la prima întâlnire directă cu cel căruia i-a fost secund, Laurențiu Reghecampf. Petrea a vorbit despre reîntâlnirea cu tehnicianul oltenilor, comentând și zvonurile conform cărora cei doi ar fi avut un conflict ce a dus la plecarea lui.

Toni Petrea: „Îi cunosc filosofia!”

„Mă bucură revederea cu fostul meu coleg, cu Laurențiu Reghecampf. E pentru prima oară când ne întâlnim ca adversari și am convingerea că va fi un meci frumos. Avem o relație bună, normală, comunicăm. În trecut nu am mai discutat, când am semnat aici, nu cred că avea rost. Dar am păstrat o relație foarte bună cu el.

Niciodată nu m-am certat cu cineva din familia Reghecampf, cu Laur sau cu altcineva, am plecat din anumite motive, dar plecarea mea nu are nicio legătură cu faptul că am fi avut probleme. Știu că e preocupat de atac, de pressing, îi cunosc filosofia și sper să pot specula anumite lucruri care le funcționează lor foarte bine”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.

Detalii despre discuția cu Gigi Becali, dar și despre comentariile apărute la adresa sa

Totodată, antrenorul a dezvăluit că a discutat cu patronul echipei înainte să semneze, pentru a delimita niște cerințe, arătându-se încrezător de colaborarea cu Gigi Becali. Petrea a vorbit și despre comentariile apărute după revenirea sa, ținând să puncteze că nu este interesat de ceea ce se discută.

„Am vorbit cu Gigi Becali mai detaliat, am stabilit niște lucruri și cred că lucrurile vor merge bine. Am trăit acel meci cu intensitate, nu-mi aduc aminte când FCSB a întors rezultatul atât de târziu.

Chiar dacă s-a comentat prea mult pe acest meci și despre mine nu prea mă interesează. Vreau să stau departe de unele afirmații ale unor oameni”, a adăugat antrenorul.