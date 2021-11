Petre Grigoraș, peripeții în Bulgaria: ”Pe masă stăteau aliniate mitralierele Kalașnikov precum paharele”

Petre Grigoraș, fost antrenor la echipe precum Oțelul Galați, Farul Constanța, Poli Iași, Pandurii, CFR Cluj, Poli Timișoara, ASA Târgu-Mureș sau Foresta Suceava, a povestit un eveniment periculos petrecut în Bulgaria. El le-a pregătit pe Dobrici și pe Lokomotiv Plovdiv, iar un eveniment petrecut la prima dintre ele l-a marcat.

Acesta și-a amintit că patronul echipei era un interlop cunoscut, care ulterior ar fi fost omorât. Acesta l-ar fi chemat pe Grigoraș la o petrecere, iar acesta, ajuns la locație, a observat o serie de mitraliere, toate ale patronului.

”Dobrici e la 90 de kilometri de Constanța, am păstrat încă multe cunoștințe acolo. Am rămas în inimile lor, mă mai invită la tot felul de acțiuni, vin ziariști să facem interviuri. Am lăsat amintiri frumoase acolo. La Plovdiv a fost mai diferit. Președintele era un interlop, ucis la vreo trei ani după ce am plecat.

Mi-aduc aminte că am mers la o petrecere după un derby local cu Botev, boss-ul era înconjurat de o armată de body-guarzi, iar pe masă stăteau aliniate mitralierele Kalașnikov precum paharele. Nu știam cum să plecăm mai repede de acolo să nu se supere vreunul, să verifice gloanțele pe noi”, a povestit Grigoraș, pentru Playsport.

De asemenea, Grigoraș a vorbut și despre cariera sa, regretând că nu a plecat în 2007 în zona arabă.

”Eram la Oțelul, câștigasem Intertoto contra lui Trabzon și urcasem pe tabloul Cupei UEFA, în toamna lui 2007. Și puțin după aceea am primit o propunere concretă din Arabia Saudită, contract de 800.000 de dolari pe an, o grămadă de bani. Eram însă pe val în țară, am zis să nu mă grăbesc, fiindcă mai am timp, am plecat aiurea urechea la tot felul de sfaturi ”călduțe”, fitile, așa că am refuzat. Rău am făcut! Am lăsat trenul să treacă în viteză pe lângă mine”, a adăugat Grigoraș.