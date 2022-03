Sadio Mane, încântat după calificarea la Campionatul Mondial: ”E un vis!”

Echipa lui Sadio Mane s-a impus în fața Egiptului lui Mo Salah la loviturile de departajare, așa cum a reușit și la Cupa Africii pe Națiuni, și a reușit să se califice la Cupa Mondială din Qatar.

Atacantul lui Liverpool, Sadio Mane, s-a impus de două ori în fața colegului său, Mo Salah, iar la finalul partidei a vorbit despre bucuria calificării la Campionatul Mondial

Reacția lui Sadio Mane după ce s-a calificat la Campionatul Mondial din Qatar

"Am câștigat de două ori și el a pierdut de două ori. Am fost mai norocos să ies câștigător. Sunt foarte mândru că am câștigat Cupa Africii pe Națiuni și că ne-am calificat la Cupa Mondial, e un vis.

Cred că a fost un meci dificil pentru ambele echipe. Fanii noștri ne-au împins spre victorie și nu am încetat să luptăm. Știam că nu va fi ușor", a declarat Sadio Mane pentru ONTime Sports.