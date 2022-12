În frunte cu Lionel Messi, sud-americanii au reușit să câștige trofeul mult râvnit, care le-a lipsit argentinienilor de 36 de ani. Ultima dată, regretatul Diego Maradona a pus mâna pe Cupa Mondială la Mondialul din 1986.

Fostul jucător și actualul prezentator, Gary Lineker, a publicat pe rețelele social media câteva postări despre marea finală, denumită de mulți drept cea mai tare de la un Campiont Mondial.

„Gloros. Într-adevăr, glorios. Felicitări Argentinei. Meriți asta. Messi merită asta”, a scris Lineker pe Twitter.

„Sunt încântat. Cel mai tare meci pe care l-am văzut vreodată... iar rezultatul a fost potrivit. Echipa mai bună a câștigat”, a continuat acesta.

I’m delighted. The greatest game I’ve ever witnessed…and the right result. The best team won. https://t.co/OWfFRcMMrS

Fostul jucător nu s-a rezumat doar la atât. Gary Lineker a ținut să posteze și un mesaj despre Lionel Messi, în care a specificat că a fost un privilegiu să-i urmărească activitatea fotbalistică în tot acest timp.

„A fost un privilegiu absolut să-l urmăresc pe Lionel Messi pentru aproape două secole. Momente după momente, fotbal îmbucurător care-ți taie respirația. E un cadou dumnezeiesc. Mă bucur mult că a ridicat trofeul mult râvnit în sportul nostru. Mulțumesc și felicitări, campionule!”, a mai scris Lineker.

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI