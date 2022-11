Înainte de startul Campionatului Mondial, Argentina era cotată cu o șansă importantă de a cuceri turneul final, având în vedere performanța din Copa America. Numai că, în primul meci, sud-americanii au pierdut contra Arabiei Saudite.

Cu avantaj pe tabelă încă din minutul 10, când Lionel Messi (35 ani) a fructificat lovitura de la 11 metri și a făcut-o pe Argentina să intre cu 1-0 la cabine, elevii Lionel Scaloni (44 ani) aveau să aibă parte de o surpriză.

În repriza a doua, Arabia Saudită avea să obțină cea mai mare victorie din toate cele 6 participări la Campionatul Mondial. Saudiții avea să lovească prima dată prin Saleh Alshehri (29 ani), în minutul 48 ani, chiar după pasă greșită a lui Messi. Ca în minutul 53, Salem Aldawsari (31 ani) să îl învingă pe Emiliano Martínez (30 ani) cu o „bijuterie” la colțul lung.

Are we going to forget Lionel Messi losing the ball that led to Saudi Arabia scoring the equaliser??? If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/A3M0o7m27A