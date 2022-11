Cercetătorii de la Oxford au anunțat câștigătoarea Mondialului din Qatar! Cum arată predicția făcută de matematicieni 

Această ediție a turneului este una controversată, atât în contextul perioadei în care se desfășoară, dar și din cauza scandalurilor izbucnite în legătură cu încălcarea drepturilor omului de către qatarezi. Favoritele pentru câștigarea turneului sunt Brazilia, Argentina și Franța și au apărut și primele pronosticuri în acest sens.

EA Sports a făcut o simulare folosindu-se de FIFA 23 pentru a afla câștigătoarea, simulare ce a fost folosită și la edițiile din 2010, 2014 și 2018 și a ghicit câștigătoarele. Conform EA Sports, Argentina ar urma să câștige, după ce se impune în finală cu Brazilia.

Cercetătorii de la Universitatea Oxford, una dintre cele mai renumite din lume, au însă o altă variantă, variantă obținută în urma unui model matematic, conform RMC Sport. Din calculele făcute de matematicieni reiese că Brazilia va fi câștigătoare.

Matematicienii au dezvoltat un sistem complex pentru a încerca să ghicească rezultatele de la Campionatul Mondial din Qatar. Modelul se bazează pe date și statistice în care sunt incluse și „expected goals”. În urma simulărilor meciurilor din faza grupelor s-au păstrat cele mai întâlnite rezultate.

Pe contul de Twitter, universitatea explică faptul că „algoritmul a simulat fiecare meci din fazele eliminatorii de 100.000 de ori”. Conform modelului, Brazilia va câștiga după ce se va impune în fața Belgiei. Naționala lui Roberto Martinez ar trece de Germania în optimi, de Portugalia în sferturi și de naționala Franței în semifinale.

De celaltă parte, 'câștigătoarea' Brazilia ar bifa victorii importante în fața naționalelor din Uruguay, Spania și Argentina.

„Modelul meu anunță o victorie a Braziliei, însă nimic nu e garantat. Este doar țara care are cele mai mari șanse (14.72%) de câștig. Chiar dacă e cel mai bun model, din punct de vedere statistic sunt șanse mici să fie perfect, dar e mai bun decât alte scenarii alternative”, anunță Joshua Bull, matematicianul care a creat modelul.

NEW: Oxford mathematical model predicts route to the men's @FIFAWorldCup ⚽️????

The model - created by @OxUniMaths' @JoshuaABull - forecasts:

???????????????????????????? England to lose in the quarter-final

???????? Argentina vs Brazil in the semi-final

???????? Brazil to beat Belgium in the final#WorldCup pic.twitter.com/gm0IdIt8K6