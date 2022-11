De asemenea, selecționerul din Costa Rica a explicat că jucătorii săi trebuie să se concentreze asupra următoarelor meciuri care au mai rămas de disputat în Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Ce a putut să mai spună selecționerul din Costa Rica, după 0-7 contra Spaniei la Mondial

"Am un sentiment de tristeţe, am avut aşteptări mari când am ajuns aici. Sunt conştient că am şi eu partea mea de responsabilitate, partea mea de vină. Dar trebuie să vorbim despre asta şi să uităm repede. Va trebui să fim complet diferiţi la următoarele două meciuri. Cel mai bun mod de a uita acest lucru este să cauţi rezultate pozitive cât mai rapid posibil", a spus Suarez, potrivit Agerpres.

Referindu-se la derularea meciului, selecţionerul Costa Ricăi a recunoscut că spaniolii au fost superiori la toate capitolele: "Au fost mult mai ofensivi, mai incisivi cu mingea, mai ales în ultimul sfert de teren. Iar noi, dimpotrivă. Nu am avut mingea, nu am avut nicio propunere ofensivă. Practic, doar am căutat mingea şi am pierdut-o apoi rapid. Spania a fost mult mai productivă".

Spania a înregistrat miercuri cea mai categorică victorie de la debutul CM 2022, graţie golurilor lui Daniel Olmo (11), Marco Asensio (21), Ferran Torres (31 - penalty, 54), Gavi (74), Carlos Soler (90) şi Alvaro Morata (90+2).

Borne uluitoare după Spania - Costa Rica 7-0

Pentru Spania au marcat Dani Olmo (11), Marco Asensio (21), Ferran Torres (31, 54), Gavi (74), Carlos Soler (90) și Alvaro Morata (90+2). Ibericii au atins o mulțime de borne impresionante, după cum urmează:

Spania a marcat pentru prima dată în istoria sa 7 goluri într-un meci de la un turneu final (european sau mondial) - MisterChip

Spania a folosit 4 jucători U21 (Pedri, Gavi, Balde, Williams). Ultima echipă europeană care a făcut acest lucru la un Mondial a fost Iugoslavia, în 1930 - MisterChip

Gavi (18 ani și 110 zile) a devenit cel mai tânăr marcator la o Cupă Mondială după Pele, în 1958, la un meci cu Suedia (17 ani, 249 de zile) - Opta

Costa Rica nu a trimis niciun șut spre poartă. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru la un Mondial a fost în 1966, tot cu Costa Rica protagonistă, împotriva Braziliei - Opta

Totuși, Spania a fost destul de departe de cea mai categorică victorie obținută de vreo echipă la Cupa Mondială. Cea mai mare diferență de goluri a fost de nouă goluri: Ungaria - Coreea de Sud 9-0 (1954), Iugoslavia - Zair 9-0 (1974) și Ungaria - El Salvador 10-1 (1982)