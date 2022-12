Cupa Mondială a ajuns la faza sferturilor de finală, fază în care nu a mai ajuns și una dintre favoritele la trofeu, Spania, eliminată de Maroc în optimi, după loviturile de departajare.

Selecţionerul echipei naţionale a Germaniei, Hans-Dieter Flick, a fost confirmat miercuri în funcţie, în ciuda eliminării selecţionatei încă din faza grupelor la Cupa Mondială din Qatar.

Hans-Dieter Flick va conduce naţionala Germaniei până după turneul final al Campionatului European de fotbal din anul 2024, competiţie care va fi găzduită chiar de Germania.

Anunţul a fost făcut de Bernd Neuendorf într-un comunicat de presă dat publicităţii după o întâlnire pe care au avut-o cei doi:

”Suntem convinşi de faptul că ediţia din anul 2024 a Campionatului European reprezintă o mare oportunitate pentru fotbalul din Germania. Avem deplinăc încredere în Hansi Flick pentru a face faţă acestei provocări”, se precizează în comunicat.

???? OFFICIAL! Hansi Flick REMAINS the coach of Germany, announces the German Federation! ???????? #FIFAWorldCupQatar2022 #Germany pic.twitter.com/2eZw7D5aaB