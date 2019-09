Turul Ciclist al Romaniei - Editia 52! Un olandez detine tricoul galben dupa doua etape

Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Carol Eduard Novak, participa cu propria echipa, dar si ca sportiv.

Articol de: Gabriel Chirea

Miercuri, de la ora 11.00, s-a dat startul in editia a 52-a a Turului Ciclist al Romaniei, de pe Platoul Cluj Arena, la competitie participand 6 echipe nationale si 14 echipe continentale. Traseul de 707 kilometri ajunge pe TransBucegi (Drumul Babelor) si se incheie la Bucuresti.

Prima etapa a fost castigata de ciclistul olandez Ivar Slik, de la echipa Monkey Town, urmat de coechipierul Alex Molenar si de Eduard Grosu, de la Echipa Nationala a Romaniei. In etapa secunda, desfasurata ieri, podiumul a fost ocupat de Stanislaw Aniolkowski (CCC Developement Team), Mihkel Raim (Estonia National Team) si Grosu Eduard (Echipa Nationala a Romaniei). Etapa cu numarul trei a pornit astazi, 13 septembrie, ora 11.45 de la Buzau (Piata Daciei) si se va termina in jurul orei 16.00-16.30 la Targoviste (Complexul Turistic de Natatie).

Detinatorii tricourilor distinctive:

Tricoul Galben (Clasament General) - Ivar Slik (Monkey Town - A Block CT)

Tricoul Rosu (Clasament Sprinteri) - Filippo Ferronato (Cycling Team Friuli)

Tricoul Verde (Clasament Cataratori) - Patryk Stosz (CCC Development Team)

Tricoul Alb (Clasament ciclisti U23) - Alex Molenaar (Monkey Town - A Block CT)

Tricoul Albastru (Clasamentul ciclistilor romani) - Eduard-Michael Grosu (Echipa Nationala a Romaniei)

Turul Ciclist al Romaniei este competitia de profil cu cea mai mare traditie din tara noastra, fiind organizată pentru prima data in anul 1934, Romania fiind cea de-a sasea tara din lume care a gazduit un tur national de ciclism. Prima editie a turului a avut 1.026 de km, 7 etape si a fost castigata de Marin Nicolov si echipa Bulgariei. Editia de anul trecut a fost castigata de Serghei Tvetcov, moldoveanul nascut la Chisinau, naturalizat de Romania. Cea de a 52-a editie a Turul Ciclist al Romaniei din 2019 este inclusa in calendarul competitional european al Union Cycliste Internationale, fiind propus pentru categoria 2.1, ceea ce presupune ca pot fi invitate echipele profesioniste ce participa in Turul Frantei sau al Italiei, echipe semi-profesioniste, continentale si nationale.

PROGRAMUL COMPETITIEI

Etapa 1 (11 septembrie) / Cluj-Napoca - Sighisoara

Traseu: Cluj-Napoca - Sarmasel Gara - Satu Nou - Ceuasu de Campie - Targu Mures - Balauseri - Coroisanmartin - Zagar - Dumbraveni - Hoghilag - Danes - Sighisoara

Etapa 2 (12 septembrie) / Brasov - Focsani

Traseu: Brasov - Chichis - Moacsa - Targu Secuiesc - Ojdula - Lepsa - Topesti - Focsani

Etapa 3 (13 septembrie) / Buzau - Targoviste

Traseu: Buzau - Mizil - Albesti - Paleologu - Valea Calugareasca - Bucov - Centura Ploiesti - Darmanensti - Razvad - Targoviste

Etapa 4 (14 septembrie) / Ploiesti - Piatra Arsa

Traseu: Ploiesti - Darmanesti - Moreni - Moroeni - Cabana Piatra Arsa

Etapa 5 (15 septembrie) / Bucuresti

Circuit: Alveola Kiseleff - Sos. Regele Mihai I (Kiseleff) - Piata Arcul de Triumf - Sos. Regele Mihai I (Kiseleff) - Piata Presei Libere - Sos. Regele Mihai I (Kiseleff) - Piata Arcul de Triumf - Sos. Regele Mihai I (Kiseleff) - Muzeul National de Geologie si retur (18 parcurgeri)

ECHIPELE PARTICIPANTE

La Turul Romaniei - editia 2019 participa 20 de echipe, dintre care 6 echipe nationale si 14 echipe continentale: Echipa Nationala a Romaniei (Serghei Tvetcov, Eduard Grosu, Valentin Vasiloiu, Ionut Andrei, Andrei Cojanu, Marius Petrache, Leonard Barbu / Mihail Rusu si Viorel Grosu, directori sportivi), Team Novak (Romania / Carol Eduard Novak, Lorant Balazsi, Andrii Bratasciuk, Yehor Dementyev, Oleksandr Prevar, Nicolae Tanovitchi, Laszlo Peter / Sebestyen Szabolcs, manager echipa), Giotti Palomar Victoria (Romania / Emil Dima, Daniel Crista, Ciprian Jitaru, Vlad Pacurar, Denis Marian Vulcan, Vlad Nicolae Dobre / Stefano Giuliani, manager echipa), Lokosphinx (Rusia), VosterATS Team (Polonia), LKT Team Brandenburg (Germania), Vivo Massi (Paraguay), Kyiv Capital (Ucraina), Echipa Nationala a Slovaciei, CCC Development Team (Polonia), Elkov Author (Cehia), Team Hurom (Polonia), Friuli Cycling Team (Italia), Team Illuminate (SUA), Monkey Town (Olanda), Echipa Nationala a Rusiei, Echipa Nationala a Belarusului, Echipa Nationala a Estoniei, Echipa Nationala a Turciei, precum si Vino Astana Motors (Kazakhstan).