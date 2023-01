Transfer pentru un campion mondial! Cluburile au bătut palma

Geronimo Rulli (30 de ani), portarul celor de la Villarreal și campion mondial cu naționala Argentinei, va pleca de la echipa alături de care a câștigat Europa League în 2021.

Goalkeeper-ul nu a prins niciun minut la Campionatul Mondial din Qatar, unde a fost rezerva lui Emiliano Martinez, dar a impresionat cu evoluțiile sale de la echipa de club și este foarte aproape de un transfer la Ajax Amsterdam.

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că cele două cluburi au bătut palma pentru transferul lui Rulli, care va semna un contract valabil pe patru sezoane cu ”lăncierii”. Ajax va plăti zece milioane de euro în schimbul său, sumă la care se pot adăuga alte cinci din bonusuri.

