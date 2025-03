Fostul mijlocaș dinamovist a plecat din România în vara anului 2023, după ce a jucat ultima oară pentru UTA Arad. Nu a ajuns foarte departe de Bistrița natală. E la 660 de kilometri, la Gyor, în partea cealaltă a Ungariei, aproape de granița cu Slovacia, unde ne spune că se simte apreciat și respectat.



A acceptat să semneze cu Gyor și a promovat la finele sezonului precedent, astfel că echipa de pe ”ETO Park” joacă acum în prima ligă maghiară după o pauză de zece ani!

În 2015 a fost retrogradată, deși a încheiat sezonul la mijlocul clasamentului, după ce nu a reușit să obțină licența și s-a aflat în ”procedură de faliment”, așa cum scriau maghiarii de la nemzetisport.hu la vremea respectivă.



Din prima ligă, Gyor a ajuns direct în al treilea eșalon și s-a chinuit, vreme de zece ani, prin ligile inferioare din Ungaria. A reușit să promoveze cu nu mai puțin de șase români în echipă (Eduard Pap, Deian Boldor, Mark Kovacs, Claudiu Bumba, Yasin Hamed și Paul Anton), ultimul fiind printre căpitanii echipei încă din sezonul precedent.



Paul Anton a vorbit pe larg despre fotbalul maghiar, infrastructura pe care o pune la dispoziție țara vecină și, bineînțeles, despre Superliga României, pe care mijlocașul o urmărește atent din Ungaria. ”Titlul? Vreau să-l ia Dinamo”, spune, hotărât, fostul căpitan al ”câinilor”.

Paul Anton, căpitan în Ungaria: ”Clubul a investit încredere în mine”



Paul, ai deja aproape doi ani în Ungaria. Cum e totul pentru tine acolo?



Anul trecut, în momentul în care am acceptat să vin aici, știam care va fi drumul, obiectivul, cerințele celor din club. Știam ce vor de la mine, am reușit să promovăm. Am început anul un pic mai greu pentru că în vară au fost niște schimbări la nivel administrativ, până s-a clarificat situația cu noul director sportiv. După aceea au venit jucători noi pe parcurs, apoi lucrurile au început să funcționeze pentru noi, am avut o serie de rezultate pozitive, am avut nouă meciuri fără înfrângere. Am ieșit din subsolul clasamentului. După o pregătire de iarnă, o pregătire foarte bună, avem 11 puncte în 5 etape. Am jucat cu Ferencvaros, cu Ujpest, cu echipe puternice. Deși noi suntem la mijlocul clasamentului, suntem mai aproape de primele locuri decât de retrogradare.



Și obiectivul pentru acest sezon care este?



E clar, e primul an, vrem să ne consolidăm locul în prima divizie. Bineînțeles, dacă se poate mai mult, să terminăm în primele șase, n-o să ne dăm la o parte. Dar e important să ne consolidăm poziția. Nu știu dacă știi, dar am reușit să promovăm după nouă ani. Clubul acum 11-12 ani a campioană, apoi au venit ceva probleme. Fostul patron, din câte am înțeles, a avut ceva probleme cu legea și apoi clubul a luat-o în jos. A fost în liga a doua, liga a treia.



Am văzut că ești printre căpitanii echipei...



Da, încă de anul trecut, de când am venit. Clubul a investit încredere în mine, vestiarul, băieții, staff-ul... Sunt respectat, e OK.