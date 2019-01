Oferta din Italia, refuzata pentru visul suprem! Razvan Lucescu vrea sa scrie istorie in Grecia: clubul italian care il astepta pe roman

PAOK Salonic este lider in Grecia si are sanse reale de castiga titlul in acest sezon.



Anul trecut, Razvan Lucescu a ratat campionatul dupa un sezon plin de scandaluri. Ionut Lupescu este sigur ca Lucescu jr va da marea lovitura in acest sezon si a dezvaluit ca antrenorul roman a refuzat o oferta de la Crotone, din Serie B, convins ca poate castiga titlul in Grecia cu PAOK.

"Oficial, ca cel neoficial.... din pacate el l-a luat. Ii doresc, ii doresc din suflet, pentru ca este un antrenor extraordinar, un baiat extraordinar, un baiat inteligent in primul rand, un baiat cu care poti vorbi ori e, nu numai despre fotbal. Eu am avut incredere mare in potentialul lui si iata ca ce a reusit sa faca singur in ultimii cinci ani in Grecia spune tot. Eu cred ca a venit vremea ca si el sa faca pasul catre campionate mai puternice. Suntem putini romani care reusesc sa ... antrenori romani ma refer, care sa ajunga in campionate puternice. Si eu sper ca odata cu castigarea titlului sa faca acest pas.

Stiu ca Razvan Lucescu a refuzat o oferta din Italia si a facut foarte bine, cu toate ca este foarte greu in Grecia, pentru ca este un club destul de haotic, PAOK, si nu e niciunul din alea din Atena, care sa aiba o anumita putere, influenta. Totusi, a reusit sa schimbe stilul de joc, a reusit sa se impuna si iata ca acum e la nu stiu cate puncte de celelalte, sapte-opt puncte. Sigur, campionatul este lung, dar asa cum il stiu eu, este foarte concentrat de la saptamana la saptamana si ii doresc din tot sufletul sa ia titlul", a declarat Ionut Lupescu pentru TelekomSport.

Din 2003 de cand a intrat in antrenorat, Razvan Lucescu nu a castigat niciun titlu. A castigat doua Cupe ale Romaniei cu Rapid, o Cupa a Qatarului cu El Jaish si Cupa Greciei cu PAOK.