Motivul pentru care Ronaldo nu a fost nici măcar rezervă în duelul cu Aston Villa: „Nu are sens!”

Meciul va marca o premieră importantă. Pentru prima oară în acest sezon, Cristiano Ronaldo nu face parte din lotul „diavolilor roșii”. Ralf Ragnick a explicat de ce lusitanul nu a fost convocat pentru acest meci.

„Am vorbit cu el ieri. Mi-a spus că a avut probleme la coloană vertebrală. Am decis că nu are sens să riscăm pentru un meci de Cupă care poate dura şi 120 de minute..

Sper ca el să fie la stadion. A avut niște probleme cu mușchiul șoldului și am decis că ar fi mai bine pentru el să nu joace în acest meci”, a spus Ralf Rangnick, conform de dailymail.co.uk.

Nemulțumit de rezultatele slabe ale echipei, dar și de numirea lui Ralf Ragnick în funcția de antrenor, Ronaldo ar vrea să plece de la United după doar câteva luni de la revenire. Lusitanul a marcat de 14 ori în acest sezon pentru echipa din Manchester.

Echipele de start:

Manchester United: De Gea — Dalot, Lindelof, Varane, Shaw — Fred, McTominay — Greenwood, Fernandes, Rashford – Cavani

Aston Villa: Martinez — Cash, Konsa, Mings, Targett — Ramsey, Luiz, McGinn — Buendia, Watkins, Ings