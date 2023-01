Mirel Rădoi, categoric în privința lui Deian Sorescu: "Asta e poziția lui! Un transfer reușit pentru FCSB"

La plecarea în Arabia Saudită, fostul selecționer a abordat și câteva subiecte referitoare la fotbalul din România, iar printre ele s-a numărat și transferul lui Sorescu la FCSB, de la Rakow, sub formă de împrumut.

Mirel Rădoi: "Deian Sorescu, un transfer foarte important pentru FCSB. E fundaș dreapta"

Mirel Rădoi laudă mutarea făcută de vicecampioana României și spune că, în opinia sa, Sorescu trebuie folosit pe postul de fundaș dreapta, așa cum s-a întâmplat la debutul internaționalului, în meciul cu FC Hermannstadt, scor 1-0, în care a evoluat 45 de minute.

"Până la urmă, lucrurile s-au schimbat la nivel de rivalitate, nu mai există acea rivalitate care era înainte. Eu cred că e un transfer foarte important pentru FCSB. Eu l-am avut pe Deian la echipa națională și e un jucător care poate juca cel puțin pe trei poziții: fundaș dreapta, mijlocaș drepta, mijocaș stânga.

Din punctul ăsta de vedere, e un jucător care oricând poate aduce în plus. Eu cred că e fundaș dreapta, cel puțin așa l-aș foloși eu. E un jucător care pătrunde bine cu fața, cu mingea la picior, în plac spațiile, centrează foarte bine. E un transfer reușit, chiar dacă, în momentul de față, mai este și Crețu", a spus Mirel Rădoi.

50.000 de euro este suma plătită de FCSB pentru împrumutul lui Sorescu de la Rakow

950.000 de euro trebuie să achite FCSB în vară dacă vrea să îl transfere definitiv pe Sorescu

Deian Sorescu s-a sufocat la debutul pentru FCSB

„Mă bucur că am câștigat, asta era cel mai important. Știam de la început că va fi un meci de luptă, știam că Sibiul se va apăra și au scos, din ce am înțeles, în prima parte a campionatului rezultate bune cu echipele de pe primele locuri. Ne bucurăm că am câștigat cu 1-0 și suntem în luptă acolo sus.

M-am simțit bine, puțin sufocat la început, dar a fost bine. Mai trebuie să învăț unele chestiii cu care echipa e obișnuită și, cu siguranță, voi fi mai pregătit. (n.r. dacă a primit justificări că a fost schimbat la pauză). Nu am apucat să vorbesc, toți suntem bucuroși că am câștigat. V-am spus, știam că va fi un meci greu, asta ne bucură.

Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam. Cu mulți băieți am jucat, am fost rivali, cu mulți am fost colegi la națională. Am fost primit foarte bine și asta mă bucură foarte tare. M-a chemat deja galeria, am fost primit bine și de suporteri, am cântat alături de ei. Mă bucur că am fost primit bine și respectat”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului cu FC Hermannstadt.