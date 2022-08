Elvețienii de la Sion vor plăti două milioane de euro pentru a-l transfera pe carismaticul atacant italian. Balotelli a făcut deja vizita medicală și va semna un contract valabil până în 2024.

Italianul va avea și un salariu pe măsură la noua sa echipă. Va încasa trei milioane de euro și va avea și o opțiune de prelungire a contractului pentru încă un sezon, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Official announcement is coming for Mario #Balotelli to #Sion from #AdanaDemirspor for €2M. Medicals done and contract until 2024 (€3M/year) with option for 2025 signed. #transfers https://t.co/xHZCBvEoyo