Maradona a intrat in direct la TV si si-a atacat propriul nepot: "E cel mai mare LAS din lume! A furat bani de la mine si mi-a distrus masinile!"

Diego Maradona continua sa fie in prim-plan cu un nou scandal.

Dupa ce a avut mai multe momente jenante pe durata Cupei Mondiale si saptamana aceasta a fost filmat in timp ce era in stare de ebrietate, Diego Maradona (57 de ani) este implicat intr-un nou scandal incredibil cu nepotul sau, Walter Christian Machuca.

Machuca, fiul surorii lui Maradona, Rita, a criticat in timpul emisiunii 'Confrontados' de la Canal9 relatia pe care Maradona o are cu Rocio Oliva, 29 de ani. Maradona a intrat in direct si a inceput sa-si insulte nepotul.

"Ma uit la lasul numarul 1, acest nepot pe care il am. Rad cand vad cum puneti la cale un show cu asemenea povesti false, cu el. El este o persoana pe care propria mama nu il poate vedea si pe care nu l-am mai vazut de mult timp. Mi-a distrus multe dintre masini. Este cineva care chiar a furat si bani de la mine.



Este cel mai mare las din lume pentru ca se ascunde. Cum poti sa vorbesti despre mine cand mama ta nu vrea asta? Eu ma voi casatori cand vreau. Cand ma voi casatori, voi cere mana lui Rocio; o sa ii cer ei mana si nu tie" a fost mesajul lui Maradona.