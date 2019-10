LEGENDAR! CR700, OMUL-RECORD! Reactia GENIALA a lui Cristiano Ronaldo, dupa ce a atins borna de 700 de goluri marcate in cariera

Cristiano Ronaldo este cel mai bun exemplu de perseverenta si ambitie.

Portughezul (34 ani) doboara recorduri de la sezon la sezon, iar bornele sale par deja de neatins. A intrat in istorie cu golul 700 al carierei, in meciul pe care nationala Portugaliei l-a pierdut cu Ucraina (2-1), in meciurile preliminarii pentru calificarea la EURO 2020.

Ucraina a condus inca din minutul 9 al partidei, prin golul lui Yaremchuk, pentru ca Yarmolengo sa mareasca diferenta in minutul 27. Singurul gol al Portugaliei a fost marcat de catre capitanul, Cristiano Ronaldo, dintr-un penalty, in minutul 73.

Dupa meci, Ronaldo le-a multumit fanilor printr-un filmulet, postat pe contul oficial de Instagram, in care apar golurile pe care acesta le-a marcat de la inceputul carierei, insotit de un mesaj.

"Mandru sa marchez golul cu numarul 700 din cariera. Mi-ar placea sa impartasesc acest lucru cu toti cei care m-au ajutat sa ating aceasta borna. Astazi nu am reusit sa obtinem rezultatul dorit, insa, impreuna vom reusi sa ne calificam la EURO 2020", a scris Cristiano Ronaldo pe contul de Instagram.