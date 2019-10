IMPRESIONANT! Cristiano Ronaldo este de NEOPRIT! Portughezul, RECORD FABULOS de goluri in cariera: a marcat golul cu numarul 700 in aceasta seara

Starul Portugaliei a inscris din nou pentru selectionata tarii sale, in deplasarea din Ucraina din aceasta seara.

Este al 7-lea gol al lui Ronaldo din actuala campanie de calificari. Reusita din aceasta seara este a 700-a din cariera lui Cristiano Ronaldo.

????@Cristiano scored his 1⃣st career goal 1⃣7⃣ years ago

last Monday (Oct 7, 2002). Tonight he scored his 7⃣0⃣0⃣th ???? pic.twitter.com/epGtsFbUxt