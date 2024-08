Joao Felix a spus ”DA”! Portughezul se desparte de Atletico Madrid

Echipa din capitala Spaniei l-a achiziționat atunci pe Joao Feli de la Benfica pentru 127.2 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 70 de milioane. Acum, fotbalistul e cotat de Transfermarkt la 30 de milioane.

Lusitanul a petrecut ultimele două sezoane sub formă de împrumut fie la Chelsea, fie la FC Barcelona, iar din ultimele informații din presa internațională, Joao Felix pare că nu va rămâne la Atletico Madrid nici în actuala stagiune.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media faptul că Joao Felix a spus ”DA” celor de la Chelsea, iar cluburile negociază intens pentru transferul acestuia.

???????? Chelsea and Atlético are keeping contacts active behind the scenes for João Félix/Conor Gallagher.

Saga remains on, deal in tense situation but not collapsed so far.

There’s still work needed between clubs to agree after Omorodion deal off.

João already said yes to #CFC. pic.twitter.com/tMNMc998jW