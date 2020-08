Dezvaluirile lui Sergiu Hanca dupa ce a ajuns capitan la Cracovia! Ce sfaturi are internationalul roman pentru toti sportivii

Intr-un scurt material video, Sergiu Hanca povesteste despre cea mai fericita zi din viata, dar si despre posibilitatea ca fiul sau, Zian, sa devina fotbalist.

Sergiu Hanca (28 de ani), capitanul Cracoviei, a raspuns la cateva intrebari intr-un interviu acordat pentru FRF. Fotbalistul roman a mentionat care a fost cea mai fericita zi din viata sa, faptul ca i-a placut de mic fotbalul, dar si care va fi momentul in care isi va da seama daca fiul sau Zian, isi doreste sa devina fotbalist. Hanca ii sfatuieste pe parinti sa-i sprijine pe copiii care vor sa faca sport de perfomanta.

"Cea mai placuta amintire din copilarie cred ca a fost momentul in care am fost la prima echipa de fotbal. Imi placea foarte mult fotbalul si in momentul in care tata m-a dus la o echipa de fotbal sa ma inscrie, cred ca a fost cea mai fericita zi din viata mea.

Sincer, ne jucam foarte mult cu mingea si mi-as dori sa ajunga fotbalist (n.r Zian). As putea sa-l ajut cu sfaturi, dar eu cred ca doar timpul imi va arata daca isi va dori sa fie sportiv de performanta sau nu.

Ca sa fii un sportiv de succes, trebuie sa fii profesionist si sa iti doresti sa ajungi un sportiv mare. Eu ii indemn pe toti parintii sa-si sprijine neconditionat copiii in dorinta lor de a face sport de performanta, pentru ca este foarte, foarte important sa fii sprijinit", a declarat Hanca intr-un interviu acordat celor de la FRF.

600.000 de euro este cota de piata a lui Sergiu Hanca, conform Transfermarkt.