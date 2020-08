Faza IREALA in liga a doua din Serbia! Un jucator a fost facut KO cu o lovitura de KICKBOXING! S-a declansat NEBUNIA pe teren

O scena rar intalnita la fotbal s-a petrecut in tara vecina, la meciul Jagodina - Borac Cacak (2-1).

Practicantii de arte martiale au motive sa fie invidiosi pe fotbalistul ghanez Abdul Rashid Obuobi, protagonistul unei faze uluitoare, in care si-a lovit violent un adversar cu piciorul in fata. Jucatorul echipei Borac Cacak a incercat sa ajunga la minge, dar in loc de balon a gasit capul lui Andrij Milic, care a cazut secerat la pamant. Lovitura de kickboxing a lui Obuobi s-a petrecut in minutul 80 al meciului si se poate vedea in materialul de mai jos, la minutul 3:55.

Evident, fotbalistii echipei gazda s-au napustit imediat asupra "agresorului", intre cele doua tabere declansandu-se o bataie generala. Obuobi n-a mai continuat insa partida, primind pe merit cartonasul rosu din partea arbitrului.

