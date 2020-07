ULTIMA ORA! Cea mai mare promotie de kickboxing din lume intra in FALIMENT! Ce se intampla cu meciul dintre Benny si Badr Hari

GLORY trece printr-o perioada dificila si ar urma sa intre in faliment, anunta presa internationala.

GLORY Kickboxing este cea mai importanta promotie de kickboxing din lume, insa situatia s-ar putea schimba. Conform MMA Mania, promotia pentru care lupta Daniel Ghita sau Benny Adegbuyi ar urma sa intre in faliment dupa o serie de concedieri in randul conducerii.

Cinci executivi au fost concediati, printre care COr Hemmers si Remon Daalder (n.r managerul lui Benny), iar conform lui Aaron Bronsteter, GLORY ar intra in faliment.

Urmatorul eveniment major era meciul dintre Badr Hari si Benny, care urma sa se desfasoare in Rotterdam, insa a fost amanat din cauza pandemiei. Nu exista inca informatii daca promotia va continua sau biletele achizitionate vor fi returnate.

*BREAKING*: Volgens meerdere betrouwbare bronnen dichtbij Glory heb ik het volgende gehoord:

- Cor Hemmers is ontslagen;

- Remon Daalder is ontslagen;

- Het kantoor is gesloten;

Het blijkt niet goed te gaan met de organisatie. Meer info hopelijk binnenkort. pic.twitter.com/jQmmQG3oq6