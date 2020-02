Dezvaluirile cutremuratoare ale GENIULUI de care fotbalul s-a indragostit: "Am fost mort timp de 8 minute!"

David Ginola a fost unul dintre cei mai talentati jucatori francezi ai generatiei sale.

Fostul mijlocas trecut pe la Paris Saint-Germain, Newcastle, Tottenham Hotspur, Aston Villa si Everton a fost la un pas sa-si piarta viata acum 4 ani. Ginola si-a amintit de momentele dramatice din 2016, petrecute in timpul unui meci demonstrativ.

Francezul a fost in moarte clinica timp de 8 minute, timp in care coechipierul sau Frédéric Mendy a efectuat in permanenta manevre de resuscitare. Asta i-a salvat viata lui Ginola.

"Cand m-am prabusit, resuscitarea a facut ca oxigenul sa ajunga la creierul meu. Asta mi-a salvat viata. Chirurgul care m-a operat la spital a spus ca nu as fi supravietuit fara Mendy”, spune Ginola. Dupa aceasta situatie cu final fericit, fostul fotbalist s-a implicat in mai multe actiuni caritabile si a incercat sa promoveze educatia medicala. "Copiii trebuie sa invete sa faca aceste manevre. Cand am cazut, dintre cele 15 persoane de langa mine, cel putin una sau doua au stiut sa o faca. Am avut foarte mult noroc", a spus Ginola.