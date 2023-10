Ce crede Lionel Messi despre Lamine Yamal, puștiul-minune al Barcelonei

Lionel Messi a câștigat al optulea Balon de Aur luni seară la gala organizată în Paris. Starul argentinian i-a devansat pe Erling Haaland (locul doi), Kylian Mbappe (locul trei) și Kevin De Bruyne (locul patru).

În discursul său, Lionel Messi l-a amintit și pe Lamine Yamal, puștiul minune al Barcelonei care a bifat deja 11 prezențe în tricoul catalanilor în acest sezon din La Liga.

Campionul mondial a precizat că Yamal va juca un rol important și se va lupta pentru Balonul de Aur în viitor, asemenea granzilor fotbalului contemporan.

„Haaland, Mbppe, Vinicius și mulți jucători tineri pot să concureze pentru Balonul de Aur în anii care urmează.

Cred și că Lamine Yamal, care e foarte tânăr și evoluează pentru Barcelona, va juca un rol important și se va lupta pentru el (n.r. pentru Balonul de Aur) în viitor”, a spus Leo Messi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

