Surpriză uriașă! Zlatan Ibrahimovic s-ar putea întoarce în fotbal

Ultima echipă la care suedezul a fost legitimat a fost AC Milan. A semnat cu „rossonerii” în ianuarie 2020, a câștigat un Scudetto și a ales să se retragă după trei ani și jumătate petrecuți la clubul de pe „San Siro”.

Stefano Pioli, actualul tehnician de la AC Milan, a vorbit despre fostul jucător pe care l-a antrenat la echipa „rossonerilor” și a subliniat că îl așteaptă oricând în staff-ul său.

„Suntem structurați astfel încât să ajutăm antrenorul și jucătoruu... știți cât de mult îl iubesc eu pe Zlatan. Nu ar fi nicio problemă dacă Zlatan se decide să revină aici”, a spus Stefano Pioli, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? AC Milan manager Pioli on potential comeback of Zlatan Ibrahimovic to help staff/management: "We're structured to support the manager and the players... so you know how much I love Zlatan".

"There would be no problems, no issues at all in case Zlatan decides to return here". pic.twitter.com/Sbgy3fgxKp