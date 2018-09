"Cu 7000 de euro cumperi un penalty" S-au aflat preturile din cel mai CORUPT campionat din lume! Cat costa un blat

BBC a realizat o ancheta in raiul blatistilor din fotbal.

Campionatul din Algeria poate concura cu usurinta la titlul de cel mai corupt din lume. BBC a aflat ca exiista o lista aproape oficiala de preturi pentru arbitaje favorabile si blaturi, toate sustinute de conducatorii de la cel mai inalt nivel.

Algeria e o tara unde pasiunea pentru fotbal este imensa, insa fanii sunt satui de nivelul urias de coruptie.

BBC a aflat ca un penalty in prima liga din Algeria costa 7000 de euro, asta in timp ce oficial un arbitru international e platit cu mai putin de 10% din aceasta suma. Ca sa-ti asiguri o remiza costa aproximativ 15.000 de euro, iar o victorie este cotata la 60.000 de euro. Preturile cresc in finala Cupei sau in fazele finale ale campionatului.

Toate se fac sub supravegherea atenta a conducerii federatiei si chiar si echipele de juniori sunt afectate.

"E iadul pe pamant aici. Violenta, coruptie, aici ai toate ciumele din lume", se plange un conducator de club din ligile inferioare pentru BBC.

"Noi stim cine sunt cei corupti, toata lumea stie, dar nimeni nu face nimic. E o problema politica, iar atunci cand politicienii se implica, totul s-a terminat", spune un fost oficial din federatia algeriana.

Nimeni nu are curaj sa vorbeasca public insa de teama. "In Algeria nu e loc pentru eroi. Ar fi viictime", spun cei afectati sub protectia anonimatului.

FIFA a aflat de investigatia BBC si a replicat. "Noi luam problema aranjamentelor foarte serios si consideram ca protejarea integritatii este primordiala. Vom analiza situatia si vom aduna informatii aditionale. Departamentele responsabile au fost deja alertate", e mesajul primit de jurnalistii britanici din partea forului mondial.

Contactat de BBC, presedintele federatiei algeriene s-a aparat. "Curatarea fotbalului este una din prioritatile actuallei conduceri. S-au luat deja masuri, iar informatiile aflate de BBC sunt legate de evenimente petrecute sub conducerea precedenta", a spus Kheireddine Zetchi.