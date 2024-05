Ce salariu va avea Jose Mourinho la Fenerbahce

După ce a pregătit-o ultima oară pe AS Roma, alături de care a reușit să câștige un trofeu UEFA Conference League, primul european din istoria clubului, ”The Special One” a acceptat o altă provocare, de data aceasta în Turcia.

”The Special One” s-a înțeles cu Fenerbahce, ocupanta locului doi din Turcia, pentru un contract valabil pe două sezoane. În perioada pe care o va petrece în Superlig, Mourinho va fi remunerat cu un salariu impresionant pentru campioantul din Turcia.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Mourinho va primi zece milioane de euro pe an la noua sa echipă. Cel mai probabil, portughezul va avea ca obiectiv câștigarea titlului, primul pentru Fener după 11 ani.

???? Done Deal and confirmed! Josè #Mourinho will be #Fenerbahce’s new coach. Contract until 2026 (€10M/year). #transfers https://t.co/lnHOWgaJMO