Jose Mourinho a semnat! Toate detaliile contractului cu noua sa echipă

După ce a pregătit-o ultima oară pe AS Roma, alături de care a reușit să câștige un trofeu UEFA Conference League, primul european din istoria clubului, ”The Special One” a acceptat o altă provocare, de data aceasta în Turcia.

Fenerbahce, echipă care a pierdut titlul la o diferență de trei puncte în fața rivalei Galatasaray, a dat o adevărată lovitură de imagine și l-a convins pe galonatul antrenor portughez să preia echipa.

După ce s-au înțeles, cele două părți au semnat și contractul, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până în iunie 2026.

???????????? José Mourinho has just signed the contract as new Fenerbahçe head coach, here we go!

After verbal agreement in the morning, deal sealed until June 2026 — two year contract for the Special One. pic.twitter.com/DKIEVbG7P1