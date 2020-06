Asa ceva nu vezi in fiecare zi:) Barbatii lor au fost umiliti cu 1-10, dar ele s-au razbunat cu VARF SI INDESAT! Gestul care a socat Rusia

Pentru ca unul dintre jucatorii sai au fost depistati pozitiv cu coronavirus, echipa FC Rostov a fost obligata sa evolueze cu juniorii in meciul de campionat de la Soci, suferind astfel un esec umilitor, scor 10-1 pentru gazde. Revansa a venit insa intr-un mod inedit de la partenerele fotbalistilor de la Rostov.

A fost un meci ciudat, in care oaspetii "decimati" au deschis scorul inca din minutul 1, dar au incasat pana la final o caruta de goluri, scorul final consemnand una dintre cele mai mari diferente inregistrate vreodata la acest nivel.

Pentru ca gruparea din Soci a refuzat sa accepte amanarea partidei, razbunarea a venit de unde nu se astepta nimeni. Astfel, in mediul online s-a viralizat o fotografie in care patru femei, sotii sau iubite ale celor de la Rostov, au pus "mana de la mana" pentru o fotografie de colectie, cu degetele mijlocii ridicate in sus. "Felicitari castigatorilor!" a fost mesajul ironic postat pe Instagram de Ksenia Pesjakov, partenera portarului titular Serghei Pesjakov.

In absenta acestuia din urma, in poarta lui Rostov a aparut un tanar, Denis Popov, care a fost declarat omul meciului, in ciuda faptului ca a fost nevoit sa scoata de 10 ori mingea din poarta.