Englezii nu l-au uitat pe Mutu! Topul INCREDIBIL in care a fost inclus fostul jucator al lui Chelsea: alaturi de ce fotbalisti din Premier League apare

Adrian Mutu apare intr-un top din presa britanica.

Presa britanica a alcatuit un top al fotbalistilor care au cazut prada tentatiei drogurilor. Din topul realizat de cei de la Daily Star nu a fost omis nici Adrian Mutu, care a fost implicat intr-un scandal cu cocaina in anul 2004.

1. Chris Armstrong a fost primul jucator din istoria Premier League care a fost gasit pozitiv la un test antidrog. Atacant la Crystal Palace, Armstrong a fost testat pozitiv in martie 1995 pentru consum de cannabis. Fotbalistul a primit atunci o luna de suspendare, timp in care a fost obligat sa intre intr-un program de reabilitare.

2. Lee Bowyer a fost cel mai tanar jucator gasit pozitiv la un test antidrog. Bowyer juca la Charlton in 1995 si avea doar 18 ani cand a fost testat pozitiv tot pentru cannabis. Dupa ce a fost suspendat si obligat sa urmeze un program de reabilitare, Bowyer a avut o cariera de succes la echipe precum Leeds, West Ham, Newcastle, Birmingham sau Ipswich. In prezent este managerul lui Charlton.

3. Adrian Mutu. Romanul a sosit in Premier League la Chelsea si era vazut ca un viitor super star al albastrilor. In 2003 se plateau in schimbul sau aproape 20 de milioane de euro si in primele 27 de meciuri reusea sa marcheze 10 goluri. In startul sezonului secund, Mutu a fost testat pozitiv pentru consum de cocaina si a primit o suspendare de 7 luni, dar si o amenta de 25.000 de euro din partea federatiei. Mutu a reusit sa isi relanseze cariera dupa perioada neagra de la Chelsea si a jucat apoi pentru mai multe echipe, cele mai importante evolutii fiind in tricoul lui Juventus si Fiorentina.

4. Jose Baxter a fost depistat pozitiv pentru consum de droguri de doua ori in 9 luni. Baxter era unul dintre cei mai interesanti jucatori ai lui Everton in 2008, la doar 16 ani. Era vazut de antrenori un jucator mai valoros decat Rooney, insa in 2015 a fost depistat prima oara pentru consum de ecstasy. Apoi, in februarie 2016, a fost gasit din nou pozitiv pentru consum de cocaina si a primit o suspendare de 1 ani.

5. Mark Bosnich a fost portar in Premier League si a aparat poarta unor echipe precum Aston Villa, Manchester United si Chelsea. Dupa un sezon petrecut la Chelsea, a fost testat pozitiv pentru consum de cocaina si a fost concediat de londonezi, primind si o suspendare de 9 luni. Bosnich a declarat atunci ca in cele mai grele momente ale lui priza si 10 linii de cocaina.

6. Jake Livermore este un caz mai recent din istoria Premier League. In 2015, in timp ce era jucatorul lui Hull, Livermore a fost testat pozitiv pentru consum de cocaina si a fost suspendat de federatie. Livermore a mai jucat in Premier League pentru Tottenham, iar in prezent evolueaza pentru West Brom in Championship. In perioada in care a fost depistat pozitiv pentru consum de cocaina, Livermore era in doliu dupa moartea fiului sau.

7. Colin McNair este unul dintre cele mai grave cazuri de dopaj din istoria Premier League. McNair a fost un fundas central de perspectiva, dar a fost dependent de heroina. Fotbalistul a jucat pentru Hearts, Falkirk si Motherwell in Scotia pana sa implineasca 21 de ani. Apoi drogurile i-au distrus complet cariera si ajunsese la un moment dat sa isi injecteze heroina pe strazile din Glasgow. McNair a fost si incarcerat la un moment dat. Ajuns la 50 de ani, McNair se declara vindecat dupa aproape 17 ani in care nu a mai consumat niciun fel de drog. Este voluntar in Scotia si vorbeste cu tinerii despre pericolul drogurilor.