Vești bune despre Mihai Leu. Ce a declarat Irinel Popescu

A reuşit să depăşească cu bine momentele astea şi noi, aşa cum am fost în toţi cei 11 ani, suntem foarte aproape de el şi ţine legătura permanent cu noi. Sperăm să putem controla cât mai mult timp acest lucru ”, a spus academician profesor dr. Irinel Popescu.

Profesul Irinel Popescu a subliniat că Mihai Leu va trebui să rămână la Bucureşti, deoarece în acest an a fost adus de trei ori în Capitală cu elicopterul SMURD: ”Deocamdată urmează să rămână în Bucureşti, deci a fost adus de urgenţă cu elicopterul de trei ori de la Hunedoara în cursul acestui an şi ultima discuţie şi i-am înţeles pe colegii de la SMURD care cumva puneau la îndoială necesitatea unui transport de urgenţă cu elicopterul şi a treia oară şi după ce l-am explicat, am înţeles foarte bine situaţia, dar mă gândesc că n-aş mai lua aceste riscuri pentru viitorul apropiat şi l-am rugat să găsească o modalitate”.

Irinel Popescu a menţionat că boala de care suferă Mihai Leu este o patologie des întâlnită în rândul populaţiei.

”Este destul de des întâlnită şi pentru că la origine vorbim de un cancer colorectal, aş spune că care poate fi prevenită. Deci există astăzi programe de prevenţie şi de depistare precoce, extrem de eficiente”, a adăugat Irinel Popescu. .

Mihai Leu a mai fost internat de urgennţă din cauza complicaţiilor în lunile mai şi decembrie 2024.

În 2014, Leu a aflat că are cancer la colon. Sportivul a petrecut atunci două luni în spital şi a fost operat de două ori.

Mihai Leu este campion absolut la raliuri şi deţine trei titluri naţionale la Viteză în Coastă.

News.ro