Surpriza la pariuri inainte de revansa dintre Joshua si Ruiz. Cine e favorit si fenomenul ciudat care se va intampla cu cotele inainte de meci

Gala e sambata, de la 20:00, pe PROX. JOSHUA vs RUIZ e pe PROTV de la 00:45

Meciul de box dintre Joshua si Ruiz va avea loc in Arabia Saudita in aceasta sambata, si va fi transmis in direct de PROTV si PROX.

Confruntarea va genera cateva sute de milioane de dolari, incepand de la drepturile de transmitere a meciului la turism, publicitate dar si pariuri. Acestea din urma sunt un subiect la care britanicii se "pricep" extrem de bine.

De altfel, la casele de pariuri Joshua este favorit, cu o cota de aproximativ 1,40, chiar daca a fost facut KO de Ruiz in urma cu jumatate de an. Acest lucru se datoreaza si faptului ca britanicii au pariat masiv pe Joshua!

Fenomentul este unul extrem de rar insa poate fi speculat foarte bine de cei care sunt specialisti in pariuri. Un astfel de moment a avut loc la confruntarea dintre Mayweather si McGregor, din urma cu 2 ani, cand Mayweather avea o cota initiala in jur de 1,04 pentru a castiga meciul, o cota extrem de mica. Insa, in ziua meciului, a avut loc un fenomen ciudat, cauzat de irlandezii care s-au imbatat inainte de confruntare si au pariat masiv pe McGregor, scazandu-i cota acestuia si marindu-i cota lui Mayweather pana undeva in jur de 1,10.

Acest lucru a fost speculat de pariorii profesionisti, care au pus sute de mii de dolari pe Mayweather dupa ce s-a inregistrat aceasta crestere de doar 0,06. Practic, la 500.000 de dolari pariati pe Mayweather, acestia au castigat 30.000 de dolari!

Acelasi lucru este asteptat sa se intample si inainte de meciul dintre Joshua si Ruiz, cand englezii vor paria masiv pe Joshua, crescandu-i cota si mai mult lui Ruiz, cel care l-a facut KO pe Joshua in primul meci, si care este vazut de specialisti drept favorit si in a doua confruntare.