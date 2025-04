Lăcrămioara Perijoc a fost singurul sportiv care a reprezentat România la box, la Jocurile Olimpice de la Paris, la categoria 54 de kilograme-feminin, dar a cedat în fața sportivei de origine mongoleză Enkhjargal Munguntsetseg, în faza 8-imilor de finală.

Sportivă care are în palmares un titlu european, obţinut în 2019, în Spania, la Madrid, Perijoc nu s-a declarat prea afectată de faptul că a fost eliminată de la Jocurile Olimpice de la Paris, precizând că e mândră că a reprezentat România la o astfel de competiție, cea mai importantă în multe discipline sportive.

Lăcrămioara Perijoc, vicecampioană mondială

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la box din 2004, când Ionuţ Gheorghe câştigat bronzul la categoria 64 de kilograme, la Jocurile Olimpice de la Atena. Perijoc spera la o astfel de performanță, dar nu a reușit să ducă România pe podium.

De-a lungul carierei, Lăcrămioara Perijoc a cucerit aurul la Jocurile Europene de la Minsk (din 2019, la categoria 57 de kilograme), şi argintul la Jocurile Europene (de la Cracovia, în 2023), precum şi argintul la Mondiale (la Istanbul, din 2022).

Sportiva de 31 de ani a fost remarcată de antrenori imediat după ce a venit prima dată în sala de box, iar la patru luni după ce a dat ”primii pumni în sac” a cucerit prima medalie, bronzul la Naționale.

Moment emoțional al Lăcrămioarei Perijoc

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Perijoc a rememorat ce a făcut cu prima sumă de bani câștigată din box. Singurul gând care i-a trecut prin minte a fost să le facă părinților cumpărăturile.

”La patru luni de zile după ce am intrat în box, am luat o sumă de bani, prima sumă. Am luat bronzul la Campionatul Național, care a avut loc la Câmpulung Muscel. Antrenorul meu, după ce am luat medalia, mi-a dat 100 de lei să îmi iau ceva.

Eu mă gândeam să merg la Kaufland, să iau ceva pentru ai mei, pentru acasă. După mi-a zis că mai primesc bani pentru clasarea pe locul 3. Acei 100 de lei erau de la el, din buzunarul lui. Mi-a spus că iau bani de la CSM. 'Cum adică, iau bani? Fac ce îmi place și iau și bani'.

După ce am luat banii, am făcut cumpărături și le-am dus acasă, le-am dus părinților mei”, a spus Lăcrămioara Perijoc în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.