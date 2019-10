Accident SOCANT: Campionul mondial la semimijlocie s-a rasturnat cu bolidul, iar apoi a fost PROPULSAT din el! VIDEO

Campionul mondial la categoria semimijlocie, Errol Spence Jr, a fost implicat intr-un accident halucinant si se afla la terapie intensiva.

Errol Spence Jr a facut accident cu Ferrari-ul sau, care s-a rasturnat de mai multe ori, iar apoi a fost pugilistul a fost propulsat din scaunul sau. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere si a ajuns online. Errol se afla la terapie intensiva intr-un spital din Dalles, insa viata sa nu este in pericol, anunta presa locala.

"Errol Spence Jr, campionul IBF/WBC la categoria semimijlocie, a fost implicat intr-un accident serios de masina in Dallas si este tratat la un spital din zona. Spence este constient, iar conditia sa este catalogata drept stabila. Nu a suferit oase rupte sau alte fracturi, dar are niste ulceratii faciale. E de asteptat sa se recupereze complet. In acest moment se odihneste cu familia sa alaturi", e comunicatul publicat de echipa de management a pugilistului campion.

Spence Jr l-a invins pe Shawn Porter la decizie pentru unificarea centurilor IBF si WBC pe 29 septembrie, iar texanul a ramas neinvins in 26 de partide.