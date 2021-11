BLACK FRIDAY 2021: Cele mai căutate cărți ale momentului pot fi achiziționate la prețuri promoționale în această perioadă

Pasionații de cărți cunosc aceată plăcere sublimă pe care ți-o oferă viața. eMag.ro vine în întâmpinarea tuturor clienților săi cu o gamă variată de cărți în format paperback, care să satisfacă dorințele tuturor iubitorilor de carte.

Iată cinci cele mai căutate cărți, care se vor găsi în oferta eMAG pentru Black Friday.

1. Hotul de carti - Markus Zusak

Hotul de carti este o poveste despre puterea cuvintelor de a creea lumi. Cu o scriitura superb maiestrita si arzand cu intensitate, premiatul autor Marcus Zusak ne-a daruit una dintre cele mai durabile povesti ale timpurilor noastre.

2. Dune - Frank Herbert

„Orice opera fantasy reflecta spatiul si timpul cand a fost scrisa. Dune este un fantasy emblematic pentru epoca moderna: discuta probleme de mediu, potentialul speciei umane, stadiile constiintei si revolutia regiunilor in dezvoltare fata de imperialism. Toate compunand o viziune unica despre transformarile personale si cosmice” - The Guardian.

3. Cimitirul animalelor - Stephen King

Un roman clasic al maestrului Stephen King, care pune in scena premonitiile, spaimele si conceptiile noastre legate de moarte, cu accent pe tot ce este mai infricosator si mai tulburator.

4. Pamantul fagaduintei - Barack Obama

PAMANTUL FAGADUINTEI este o relatare deosebit de intima si de introspectiva – povestea unui om care a pus pariu cu istoria, credinta unui organizator al comunitatii, testata pe scena mondiala. Obama vorbeste cu franchete despre cum a impacat candidatura la fotoliul prezidential ca afro-american in care isi pusese sperantele o generatie imbarbatata de mesaje de „speranta si schimbare”, cu provocarile de ordin moral pe care le presupun deciziile de mare miza ce trebuie luate. Relateaza in mod deschis despre fortele care i s-au opus atat in tara cat si in strainatate, despre impactul pe care traiul la Casa Alba l-a avut asupra sotiei si a fiicelor sale, si nu-i este teama sa-si dezvaluie indoielile de sine si dezamagirile. Cu toate acestea, pastreaza credinta nestramutata in ideea ca e intotdeauna loc pentru progres in maretul si perpetuul experiment american.

5. Doi gogomani calare (proză scurtă) - Kadi Bulgakov

O carte a siceritatii creative, in paginile careia autorul isi da cuvantul de onoare ca n-a incercat sa fie nici mai destept, dar nici mai prost decat este in realitatea.