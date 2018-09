Show total in finalele de la Euro 3 la 3! Ce s-a intamplat in ultimele meciuri

Sarbii n-au putut sa ne bata la fotbal si si-au luat revansa la baschet in Romania! Serbia a castigat Europeanul de bachet 3 la 3 de la Bucuresti.

Sarbii au cucerit trofeul dupa o finala dramatica in fata Letoniei. Serbia a castigat la un singur punct si a devenit in premiera campioana europeana!



Franta a castigat trofeul la fete dupa o finala cu Olanda! Din echipa campioana face parte si o romanca plecata in urma cu 23 de ani in Franta.