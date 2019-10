SCMU Craiova - BCMU FC Arges Pitesti, LIVE 19:30! Confruntare cu pretentii la play-off

SCMU Craiova - BCMU FC Arges Pitesti, 27 octombrie 2019, ora 19:30, Sala Polivalenta din Craiova, meci transmis in direct de FRB TV din cadrul etapei a III-a din Grupa A a LNBM.

Partida de duminica seara de la Craiova se anunta a fi una extrem de interesanta, cu mari rivalitati, fiind o disputa intre doua echipe cu pretentii la play-off-ul LNBM. Reamintim ca in sezonul 2018-2019, SCM U Craiova a ocupat locul 4 in clasamentul final al LNBM, in vreme ce BCMU FC Arges Pitesti s-a clasat pe locul 5. Dupa primele doua runde, ambele echipe si-au trecut in cont cate o victorie si o infrangere, avand 3 puncte in clasamentul Grupei A din LNBM.

SCM U Craiova vine dupa cel mai bun sezon din istoria clubului si a inregistrat in vara mai multe transferuri de jucatori importanti. La nivelul baschetbalistilor din afara granitelor tarii, gruparea olteana se va baza in continuare pe americanul Porter Troupe, cel mai longeviv jucator strain din LNBM fiind si singurul care a ramas in lot din sezonul trecut. Este cunoscut si datorita celebritatii parintilor sai, tatal acestuia, Quincy, fiind profesor de literatura si arta poeziei cu o bibliografie impresionanta, fiind si castigator al “American Book Award” in 1990, iar mama, Margaret, o cunoscuta jurnalista care a scris mai bine de 15 ani la cotidianul The New York Times, dar si promotor al unor galerii celebre de arta din SUA!

Noutatile din randul “stranierilor” sunt americanii Monyea Pratt, Tyler Laser si Russell Byrd, precum si bulgarul Nikolay Stoyanov si congolezul Omari Gudul. Primii doi, Pratt si Laser, au jucat in sezoanele trecute chiar in tricoul oaspetilor, fiind transferati de la BC CSU Sibiu, in vreme ce Byrd se afla la prima aparitie pe Batranul Continent, fiind transferat din NBL Canada de la echipa Island Storm din Charlottetown. Nascut la Kinshasa, congolezul Gudul are mai multe sezoane bifate in Europa, evoluand in Spania, Bulgaria si Franta, iar in ultimul an a imbracat tricoul echipei franceze ADA Blois din ProB. Component de baza al nationalei Bulgariei, Stoyanov este la prima experienta in afara granitelor tarii natale, avand la activ mai multe sezoane petrecute la Cherno More, Rilski Sportist, Levski Lukoil si Beroe Stara Zagora.

De partea cealalta, BCMU FC Arges Pitesti a avut o campanie “agresiva” de transferuri, schimband integral linia de stranieri. Astfel, in prezent, gruparea argeseana arunca in lupta un cuplu american format din pivotul Devin Darel Searcy si coordonatorul de joc James Earl Washington III, sprijiniti de bulgarul Bozhidar Avramov, sarbul Danilo Tasic, muntenegreanul Goran Gajovic si lituanianul Justas Tamulis. Washington III a evoluat in 91 de meciuri in NCAA, dupa care in 2011 a traversat Oceanul si si-a continuat cariera in Germania la TBB Trier. A mai jucat in Suedia, Croatia, Franta si Polonia, iar din acest sezon se afla la prima experienta in LNBM. Searcy s-a aflat in atentia celebrei echipe Philadelphia 76ers, imbracand tricoul acesteia in presezonul NBA din 2012, dar in cele din urma nu a confirmat si si-a continuat cariera in Europa. Dupa o scurta experienta in Japonia, a fost transferat in Rusia, la BC Zenit St. Petersburg, dupa care a bifat mai multe prezente in campionatele din Franta, Germania si Cipru, reusind cu AEK Larnaca sa obtina trei trofee, realizand si eventul sezonului 2017-2018. La fel ca si conationalul sau Washington, se afla la prima experienta in LNBM. In afara celor doi americani, gruparea argeseana a mai adus patru jucatori straini care au mai evoluat de-a lungul timpului in LNBM: bulgarul Avramov a jucat la CSU Asesoft Ploiesti; muntenegreanul Gajovic are deja cinci sezoane in LNBM, jucand pentru SCMU Craiova, CSM CSU Oradea si BC Mures Tg. Mures; sarbul Danilo Tasic a mai evoluat la Dinamo si CSO Voluntari; lituanianul Justas Tamulis a jucat la BC CSU Sibiu.

De remarcat este si faptul ca SCMU Craiova si BC CSU Sibiu s-au intarit in aceasta vara si la “sectiunea” jucatori autohtoni. Astfel, la gruparea olteana, in afara de tinerii Ionut Berceanu si Sorin Bagairea, singurii romani ramasi din sezonul trecut, au aparut pe liste internationalii Dragos Diculescu si Bogdan Tibirna, precum si doi tineri de perspectiva, Victor Petrache si Antonio Nasturescu, ultimii fiind transferati de la marile rivale Steaua si Dinamo. De partea cealalta, gruparea din Trivale a realizat doua transferuri importante, apeland la fostul international roman Szabolcs Santa si la Iuri Fraseniuc, acestia alaturandu-se cuplului de internationali format din Marius Ciotlaus si Tudor Gheorghe, dar si tinerilor de perspectiva Mihai Maciuca si Mihai Caprarescu. Din lotul argesean mai face parte si experimentatul Lucian Chirof, aflat la al noualea sezon national in culorile alb-violet.

Tabara gazdelor este condusa de pe margine de macedonianul Aleksandar “Aco” Todorov, un tehnician cu o vasta experienta si care are in palmares un titlu de campion in Macedonia cu MZT Skopje, doua cupe ale Macedoniei, dar si trofeul Ligii Balcanice. Antrenorul macedonian se afla la al doilea sezon consecutiv pe banca oltenilor, dupa ce a mai ocupat in LNBM functia de antrenor principal la Dinamo Bucuresti.

De partea cealalta, antrenorul Florin Nini se afla la al doilea sezon consecutiv pe banca BCMU FC Arges Pitesti, fiind un tehnician cu o vasta experienta atat in LNBM si LNBF, cat si in plan international, varful carierei fiind atins cu nationala de senioare a Romaniei la EuroBasket Women 2015, dar si cu echipa feminina CSM Targoviste in EuroLeague Women. Detine si functia de presedinte al Colegiului Central al Antrenorilor de Baschet din Romania, si mai este si patronul Academiei de Baschet Phoenix Galati.

Partida de la Craiova va fi oficiata de Ciprian Stoica (arbitru FIBA), Alin Faur (arbitru FIBA) si Istvan Bertalan, iar comisar din partea FRB va fi Marius Marinescu, comisar FIBA si actualul presedinte al Comisiei Centrale de Comisari.