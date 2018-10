Mare surpriza in startul NBA! Anthony Davis a spulberat-o de unul singur pe Houston Rockets

Noul sezon din NBA a inceput in urma cu doua zile, insa deja au aparut primele mari surprize in liga nord-americana de baschet.

Cea mai mare a avut loc joi dimineata, la Houston, unde finalista Conferintei de Vest din sezonul trecut, Rockets, a fost spulberata de New Orleans Pelicans, scor 131-112.

A fost seara lui Anthony Davis (25 de ani), care devine incet, dar sigur, unul dintre cei mai buni jucatori din NBA si un candidat cert la titlul de MVP din acest sezon. Davis a fost aproape de un triple-double, cu 32 de puncte, 16 recuperari si 8 pase decisive, fiind liderul unei echipe cotate cu sanse mici in acest sezon, dar care a produs marea surpriza in primul meci din acest sezon. La Rockets, problema s-a numit James Harden. Cel mai bun jucator din sezonul precedent nu a reusit decat 18 puncte, avand o seara slaba.

Transferat in aceasta vara de la San Antonio Spurs, Kawhi Leonard a debutat in tricoul lui Toronto Raptors cu 24 de puncte in victoria cu 116-104 in fata lui Cleveland Cavaliers. Leonard a evoluat timp de 37 de minute in primul sau meci din ianuarie, dupa ce in sezonul precedent a jucat doar patru partide, din cauza unei accidentari serioase.