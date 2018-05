Galati Streetball, a doua etapa a campionatului national de baschet 3x3! Cand se disputa

Evenimentul are loc in perioada 2-3 iunie si este organizat de Sport Arena Streetball.

In perioada 2-3 iunie, Shopping City Galati gazduieste un eveniment dedicat sportului urban. Dupa startul de sezon care a avut loc la Bucuresti in 11-13 mai, cei mai buni jucatori de baschet sunt asteptati sa isi reuneasca fortele in cadrul evenimentului Galati Streetball, turneu ce face parte din circuitul national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball Tour 2018.

Turneul este inclus in calendarul FIBA 3x3 si se adreseaza tuturor categoriilor de varsta, incepand cu cei mai mici baschetbalisti de la categoriile Baby (sub 10 ani) si Mini (sub 12 ani), apoi sub 14 ani, sub 18 ani, si plus 35 de ani. Toti jucatorii care vor participa la Superbet Galati Streetball vor acumula puncte in clasamentul mondial FIBA 3x3 World Ranking. Punctele acumulate de jucatorii romani se vor contabiliza, de asemenea, si pentru stabilirea pozitiei Romaniei in clasamentul pe natiuni.

Si vizitatorii centrului comercial vor avea parte de distractie pe parcursul competitiei Galati Streetball. Pe parcursul celor doua zile de eveniment, Shopping City Galati va organiza mai multe concursuri cu premii pentru spectatorii meciurilor de baschet.

Inscrierile pentru turneul galatean se vor face pe site-ul oficial al competitiei 3la3.ro incepand de luni, 28 mai, ora 15.00, pana pe 30 mai, ora 23.00, in limita a 50 de echipe, cumulat pe toate categoriile. Cele mai bune echipe de baschet 3x3 din Romania, dar si echipe din afara tarii, care lupta pentru a acumula puncte in clasamentul FIBA 3x3, sunt asteptate la eveniment. Fiecare echipa poate fi alcatuita din minimum trei si maximum patru jucatori.

Evenimentul Galati Streetball este organizat de catre Shopping City Galati in parteneriat cu Sport Arena Streetball si este sustinut de Superbet, Nike, sport-loft.com, Fitbit, Kiss FM, Horizon, Ideal Board Games, Pegas si Primaria Municipiului Galati. Competitia de baschet 3x3, sport inclus anul trecut in programul Jocurilor Olimpice ce va debuta la editia Tokyo 2020, va avea loc in centrul comercial intre 2 si 3 iunie 2018.