El evoluează, de asemenea, și în formația de baschet 3x3 a clubului bucureștean, cu care a fost pe locul 1 în primul turneu național de anul trecut de la Sport Arena și pe locul 2 la următoarele două turnee.



Tânărul sportiv e student în anul III la FABIZ (Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine) și studiază în limba germană, pe care o vorbește fluent, ca și engleza. De ce germană? „Familia din partea tatei este de origine germană. Sunt minoritari nemți. Ricman e nume șvăbesc din Banat.

Tata, bunicul meu și străbunicul meu sunt vorbitori de limbă germană. Părinții m-au trimis la grădiniță în limba germană și apoi am făcut tot ciclul educațional în limba germană”, explică Fabian, care are acum o înălțime de 2.03, după ce la 11 ani, așa cum singur se caracterizează, era „un lungan de 1,90 m” care făcea judo! A fost și momentul în care s-a apucat de baschet, urmând exemplul tatălui său, care a practicat și el acest sport până când a intrat la facultate.



„Pe poziția mea, e cu trânte multe!”



Cum l-a ajutat jodo-ul în baschet? „Fiind destul de mare și jucând sub panou, am deprins anumite mișcări din judo. Și mobilitate, și jocul de picioare, și forța, mai ales. Pe poziția mea e cu trânte multe”, glumește baschetbalistul, care e pivot în baschetul clasic (5 la 5). El s-a calificat cu CSU ASE în play-off-ul Ligii 1, unde a mai ajuns, în anii precedenți, și alături de fosta lui echipă, Agronomia București, cu care s-a clasat pe locul trei în două rânduri. „La CSU ASE sunt de doi ani și e perfect, e mai bine decât îmi imaginam. Am făcut cea mai bună alegere când m-am transferat aici”, se mândrește sportivul, care se află la al patrulea an în care evoluează la seniori.