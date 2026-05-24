Gigantul japonez Nissan pregătește lansarea unui nou model, cu șapte locuri, la un preț accesibil. 

Denumit Nissan Gravite, noul MPV compact ar urma să aibă un preț de pornire de aproximativ 6.200 de euro, devenind astfel unul dintre cele mai ieftine automobile cu șapte locuri din lume și chiar mai accesibil decât unele modele Dacia.

Modelul este dezvoltat pe platforma CMF-A+, utilizată de Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi și folosită inclusiv pentru Dacia Spring. Gravite are dimensiuni compacte, cu o lungime de aproape patru metri, însă oferă un interior modular și flexibil, adaptat nevoilor familiilor numeroase.

Nissan Gravite promite să ”spargă” piața mașinilor accesibile

Nissan Gravite este produs în uzina comună Renault-Nissan din Chennai, India, iar în prima fază va fi comercializat doar pe piața locală. Dacă va avea succes, acesta poate ajunge și pe alte piețe din întreaga lume, inclusiv în Europa, variantă pe care producătorul nu o exclude.

Mașina este echipată cu un motor pe benzină de 1,0 litri, cu trei cilindri, care dezvoltă 72 de cai putere și 96 Nm cuplu. Consumul mediu anunțat este de doar 5,1 litri la 100 de kilometri.

Designul exterior aduce elemente distincte față de Renault Timber, modelul pe baza căruia a fost ”inspirat” Gravite. Partea frontală primește blocuri optice în formă de C, o grilă redesenată și bare de protecție modificate. În versiunile superioare sunt disponibile faruri și stopuri LED, dar și lumini de zi integrate.

Interiorul este gândit pentru versatilitate maximă. Configurația scaunelor poate varia între două și șapte locuri, iar ultimul rând poate fi complet detașat pentru a obține un portbagaj și mai mare. Cu cinci locuri active, volumul portbagajului ajunge la chiar și la 625 de litri.

La capitolul tehnologie, Nissan Gravite vine cu un sistem multimedia cu ecran tactil de opt inch, compatibil wireless cu Android Auto și Apple CarPlay, instrumentar digital de șapte inch, încărcare wireless pentru telefon și senzori de parcare.

Constructorul japonez stă foarte bine și la capitolul siguranță. Modelul beneficiază de șase airbaguri, ESP, control al tracțiunii, asistență la pornirea în rampă și sisteme moderne de frânare. Potrivit informațiilor publicate, mașina ar putea respecta și standardele europene de siguranță, ceea ce alimentează speculațiile privind o posibilă lansare pe piața europeană în viitor.

