Denumit Nissan Gravite, noul MPV compact ar urma să aibă un preț de pornire de aproximativ 6.200 de euro, devenind astfel unul dintre cele mai ieftine automobile cu șapte locuri din lume și chiar mai accesibil decât unele modele Dacia.

Modelul este dezvoltat pe platforma CMF-A+, utilizată de Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi și folosită inclusiv pentru Dacia Spring. Gravite are dimensiuni compacte, cu o lungime de aproape patru metri, însă oferă un interior modular și flexibil, adaptat nevoilor familiilor numeroase.

Nissan Gravite promite să ”spargă” piața mașinilor accesibile

Nissan Gravite este produs în uzina comună Renault-Nissan din Chennai, India, iar în prima fază va fi comercializat doar pe piața locală. Dacă va avea succes, acesta poate ajunge și pe alte piețe din întreaga lume, inclusiv în Europa, variantă pe care producătorul nu o exclude.