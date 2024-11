"Următorul an e un an foarte plin. Avem sezon de sală cu European și Mondial. Iar concursul meu de obiectiv - va fi Campionatul Mondial de la Tokyo. Am o revanșă de luat pe acel stadion pentru că la JO din 2021 nu a fost să fie, dar am zis să mă revanșez. Sunt calificată la primele două competiții, iar pentru Tokyo am World Ranking, dar nu e greu să fac și standardul de participare, care e 6,86 m.

Ce a simțit Alina Rotaru în cel mai greu moment al carierei

Legitimată la VfB Stuttgart și CSA Steaua, Alina Rotaru a fost la la un pas de o accidentare teribilă în 2022.



"Cel mai greu a fost în 2022, la un concurs de etapă Silver. Atunci au fost introduse acele praguri noi, care au provocat mai multe accidentări printre sportivi. Pe acel prag eu am alunecat 30 de centimetri și am intrat în hiperextensie. Genunchiul meu a fost în hiperextensie. Acel moment a fost foarte greu, am crezut că s-a terminat cariera mea sportivă.



Am simțit o durere fulgerătoare. Eu, prima dată am crezut că s-a întâmplat ceva la gleznă. Dar a fost genunchiul și glezna. Am venit pe acel prag alunecos, am mers 30 de centimetri și pantoful meu cu cuie s-a oprit pe tartan. Și apoi eu am sărit! Totul a fost foarte rapid. Am avut noroc că am aterizat în mâini, nu știu cum am aterizat.



Așa se accidentează majoritatea sportivilor, așa își rup ligamentele, când alunecă pe prag. Înaintea era folosit un prag de lemn, dar s-au gândit să-l schimbe și au pus un fel de plastic. Și cuiele noastre s-au schimbat, au și ele plastic. Dar acum a fost interzis acest prag, pentru că mulți sportivi și-au încheiat cariera după ce au alunecat și s-au accidentat. Am avut noroc pentru că am scăpat de operație, mușchii mei au ținut ligamentul", a declarat Alina Rotaru-Kottmann, la Poveștile Sport.ro.