Darya Klishina, atleta căreia i s-au oferit 200.000 de dolari lunar pentru a deveni escortă de lux, a vorbit despre retragere și despre noul său proiect

Darya Klishina, una dintre cele mai valoroase săritoare în lungime din atletismul mondial, a oferit un interviu pe larg pentru presa din Rusia.

Stabilită de mulți ani în Statele Unite, Darya Klishina spune că nu va renunța curând la sportul în care s-a consacrat și la proba care îi face pe atleți să se retragă devreme.

Șocurile de la bătaia pe prag le provoacă sportivilor atât probleme la glezne și la genunchi, cât și la coloana vertebrală, însă Klishina spune că mai are multe de demonstrat, deși anul trecut, la JO de la Tokyo, a fost nevoită să se retragă înainte de finala de 12 din cauza unei accidentări.

Darya Klishina va promova imaginea unui brand sportiv

Vicecampioana mondială la Londra 2017, Darya Klishina (7,05 m PB), veche rivală a româncei Alina Rotaru, e activă pe rețelele de socializare, iar acum a primit propunerea de a devenit endorser pentru o companie de echipament sportiv.

"Am început de curând să lucrez cu brandul canadian Dryworld, care produce îmbrăcăminte sport. Am lansat deja o colecție, iar în curând va fi lansată a doua sub numele meu - colecția DK. Mă interesează foarte mult această direcție, pentru că nu este un brand mare precum Nike, Adidas sau Puma.

Sunt sigură că firmele mici pot concura cu giganții, doar că au nevoie de ajutorul profesioniștilor care vă vor spune - aici este mai bine să folosiți nu această țesătură, ci alta, pentru că va fi mai confortabilă pentru sportivi. Văd câte companii investesc o grămadă de bani pentru a face ceva nou", a declarat Klishina, pentru presa din Rusia, citată de tellerreport.com.

7,43 m e recordul României la săritura în lungime (outdoor), deținut din 1983 de Anișoara Cușmir

7,52 m e recordul mondial la săritura în lungime (outdoor), deținut din 1988 de Galina Chistiakova

7,05 m e recordul personal al Daryei Klishina (outdoor), înregistrat în 2011

Născută la Tver (Rusia), sportiva în vârstă de 31 de ani a fost întrebată și despre ce va face după retragerea din atletism întrucât mulți campioni își îndreaptă pașii către antrenorat. Klishina are de 10 ani probleme la tendonul ahilian, însă a reușit mereu să-și domolească durerile datorită tratamentelor.

Darya Klishina are 31 de ani, dar nu se retrage

"Cred că orice sportiv ar trebui să se gândească la asta (n.r. - retragere). Desigur, durata carierei diferă în funcție de sport. La gimnastică, de exemplu, fetele își termină cariera înainte de a absolvi facultatea. Vor avea o abordare diferită în viață.

În atletism, cariera este încă destul de lungă și este timp să cântărim argumentele pro și contra. Cred că este o mare greșeală când sportivii își anunță retragerea și se trezesc a doua zi că nu știu ce să facă!?

Mulți suferă din această cauză și nu se pot regăsi în viață. Prin urmare, cât timp există sănătate și speranță, îmi dau seama că mai pot continua în atletism.

Eu nu mă văd antrenoare! Nu pentru că n-aș avea ce să le împărtășesc sportivilor, ci pentru că eu consider că sunt mult mai mulți mentori care au această chemare", a mai declarat Klishina pentru sursa mai sus citată.

Klishina a frapat mereu prin sinceritatea sa debordantă. În 2020, în timpul unui interviu acordat presei din Rusia, Klishina dezvăluia că i s-a propus să devină escortă!

Darya Klishina: "Mi s-a propus să ofer servicii de escortă"

"Totul a avut loc în urmă cu șase luni", povestea în mai 2020, săritoarea în lungime stabilită în Statele Unite.

"Mi s-a propus să ofer servicii de escortă. M-a uimit acea propunere, în care am fost abordată pe o rețea de socializare", a continuat Klishina, într-un material publicat de The Sun. "Eu nu sunt o persoană nepoliticoasă, dar i-am refuzat imediat oferta. I-am spus că nu sunt interesată de astfel de propunere...

Dar acea persoană care m-a abordat a devenit insistentă! Mi-a zis că-mi va oferi o mulțime de bani, aproximativ 200.000 de dolari lunar. M-am întrebat, oare chiar arăt a escortă?”, a mai spus Klishina.