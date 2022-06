Ce a făcut Gabi Szabo cu lingourile de aur câștigate la circuitul Golden League

În 1999, Gabi Szabo cucerea premiul de "Cea mai valoroasă atletă din lume", alături de legendarul sprinter american Michael Johnson, specialist la 200 m și 400 m. Szabo, actuala șefă de la CSM București, avusese un an senzațional și făcea un excelent PR României pe toate meridianele lumii. A urmat un an la fel de bun, 2000, când a luat aurul olimpic la Sydney și mai punea plus de valoare.

În urmă cu 23 de ani, Szabo a cucerit circuitul Golden League, un eveniment uriaș care aduna cei mai valoroși atleți ai lumii. Eleva lui Zsolt Gyongyossy strângea în acel sezon magnific 13 victorii (un triumf în proba de 1.500 / celelalte la 3.000 și 5.000 m). Gabi Szabo s-a impus în toate cele șapte etape și a împărțit premiul cu danezul Wilson Kipketer.

Golden League - actualul Diamond League - impresiona și prin premiile mari puse în joc. Szabo a povestit ce a făcut cu lingourile de aur dedicate câștigătorilor.

”Eu nici nu știam că alerg în Golden Four sau că, la final, trebuie să împărțim lingourile de aur. Efectiv n-am știut, vă spun cu toată sinceritatea.

Atunci a fost o presiune pe umerii mei, să nu pierd ultima cursă. Și n-am pierdut-o. Am câștigat-o și, la final, a venit președintele Federației Internaționale de Atletism, m-a pus într-o mașină decapotabilă, am făcut turul de onoare al pistei de la Berlin și la final am împărțit 20 de kilograme de aur cu ceilalți doi câștigători.

Misterul mai puțin contează. Nu vă imaginați că s-au dat lingourile de aur și am venit cu ele prin aeroport. Ți s-a dat posibilitatea să alegi, lingourile sau banii. La momentul respectiv am ales lingourile. Da, ele sunt într-o bancă. Cert este că lumea trebuie să înțeleagă că eu, Gabi Szabo, mi-am făcut bănuții cu foarte multă muncă”, a declarat Gabi Szabo, conform Gândul.