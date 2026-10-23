În a doua rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, Inter Escaldes și Universitatea Craiova s-au întâlnit pe ”Estadi de la FAF” din Encamp. La capătul celor 90 de minute, oltenii s-au impus cu 3-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Gabi Balint, categoric după victoria Craiovei din Conference League: ”Cei mai bun din țară în momentul actual!”

Gabi Balint, fost mare internațional român, a sugerat după meci că Nicușor Bancu și Carlos Mora sunt cei mai buni fundași laterali din acest moment din campionatul României.

Pentru modul în care au evoluat la Encamp, Nicușor Bancu a fost notat cu 7.9 de portalul de specialitate FlashScore, iar Carlos Mora a fost recompensat cu MVP, după ce a obținut 8.3 puncte pentru jocul său.

”Mi-a plăcut abordarea meciului, ca o echipă mare, de profesioniști. S-a văzut diferența de valoare, o clasă peste adversari. Mi-a plăcut jocul simplu al Craiovei. Cei trei atacanți au reușit să marcheze toți.

Eu cred că Bancu și cu Mora sunt cei mai buni laterali (n.r. fundași) din țară în momentul ăsta. Mai ales în sistemul cu trei fundași centrali, au libertate.

Dacă nu luau azi trei puncte, era rău. Mi-a plăcut concentrarea. Contează trei puncte, joc bun. Craiova joacă. Echipa e clară, cam asta e echipa de bază”, a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Universitatea Craiova, șanse de peste 80% pentru a se clasa în top 24 Conference League, după 3-1 cu Inter Escaldes

După 1-1 cu Getafe, în runda inaugurală, Universitatea Craiova a învins Inter Escaldes, în Andorra, scor 3-1. Oltenii au încheiat runda a doua din faza principală pe locul 11, cu 4 puncte și golaveraj 4-2.

Șansele Universității Craiova de a obține o clasare în top 24 au crescut considerabil după runda a doua. Statisticienii de la Football Meets Data acordă echipei lui Filipe Coelho un procentaj de 81,2% pentru a merge în faza play-off-ului pentru optimi - o creștere de aproape 20% față de calculele făcute înaintea acestei runde.

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