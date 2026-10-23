Aseară, în etapa a treia din Europa League, Celta Vigo a trecut de Celtic cu 2-1, la Glasgow, într-un meci în care portarul român Ionuţ Andrei Radu s-a remarcat la galicieni.

Notele lui Radu după intervenția crucială în Celtic - Celta 1-2

Campioana Scoţiei a deschis scorul prin Mika Baur (47), dar victoria oaspeţilor a fost adusă de Javi Rodriguez, autorul unei duble (68, 71).

O contribuție importantă la câștigarea celor 3 puncte a avut și Radu: ”Febas ar fi putut egala după o centrare a lui Carreira, dar Radu a împiedicat și al doilea gol, respingând un șut al lui Nygren, iar Scales a trimis cu capul în bara transversală” (Marca).

Notele portarului român: 7.2 (Marca), 7.1 (Flashscore), 7 (Sofascore).

A fost și un duel Duran-Duran: la Celtic vârf împins titular a fost columbianul Camilo Duran, în timp ce la Celta a intrat în ultimul sfert de oră Pablo Duran, și el atacant, dar spaniol.