„Au nevoie de mai mult!” Rooney, răspuns tranșant când a fost întrebat dacă transferul lui Ronaldo la United a fost bun: „Nu!” 

Starul portughez s-a despărțit de Juventus după ce aventura sa în Italia nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a decis să revină pe Old Trafford, însă nici această mutare nu a avut rezultatele așteptate. United are încă un an în care nu se bate pentru niciun trofeu, după ce a fost eliminată din Champions League de Atletico Madrid.

Deși este golgheterul „diavolilor roșii” în acest sezon, Cristiano Ronaldo a fost dur criticat pentru momentele de 'absență' din joc, punctând că nu are un aport pe faza defensivă, iar din aceste motive United suferă. În acest sens, s-a pus problema continuității sale pe Old Trafford în sezonul următor.

„În acest moment trebuie să spui nu”, a răspuns Rooney când a fost întrebat dacă transferul lui Cristiano Ronaldo a fost unul bun.

Fostul jucător al „diavolilor” a explicat care este părerea sa în legătură cu situația clubului de pe Old Trafford și de ce crede că United ar trebui să caute să facă transferuri mai 'proaspete', nu unul precum cel al lui Cristiano Ronaldo.

„Cred că a marcat goluri, a marcat goluri importante în Champions League devreme, a marcat un hattrick cu Tottenham, însă dacă te uiți la viitorul clubului trebuie să mergi cu cei mai tineri, cu jucători înfometați de performanță, care să o ridice pe Manchester United în următorii 2-3 ani.

În mod clar Cristiano Ronaldo nu mai este jucătorul care era la 20 de ani, asta se întâmplă, ăsta este fotbalul. Este o amenințare în ceea ce privește golul, dar pentru restul meciului au nevoie de mai mult, au nevoie de jucători tineri și înfometați”, a adăugat Rooney conform Sport Bible.

