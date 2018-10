Poate fi afacerea MILENIULUI: printul acuzat ca are legatura cu uciderea lui Khashoggi vrea s-o cumpere pe Manchester United! Ce suma IMPOSIBIL de numarat intr-o viata ofera

Printul Salman a pregatit o oferta MONSTRUOASA pentru a o prelua pe Manchester United!



Aflat intr-un scandal MONDIAL dupa ce jurnalistul Jamal Khashoggi ar fi fost ucis in sediul consulatului saudit din Istanbul, Salman vrea sa faca un gest de forta in fata atacurilor din Vestul Europei. Conform Mirror, printul coroanei e gata sa ofere nu mai putin de 4 miliarde de lire in schimbul clubului de pe Old Trafford. Joel si Avram Glazer, proprietarii lui Manchester United, au fost deja contactati de Salman, care le-a propus o intalnire in care sa discute afacerea.

Acum cateva zile, United a dat un comunicat in care proprietarii anuntau ca echipa nu e de vanzare, insa lucrurile ar putea evolua rapid in directia dorita de sauditi.

Salman are o avere de 850 de miliarde de lire, conform Mirror. Familia Glazer o detine pe Manchester United din 2005.