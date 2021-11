Un fotbalist din Premier League, dispus să facă testul ADN! Un model celebru îl acuză că nu își recunoaște propriul copil

Aceasta susține că are o fetiță cu un fotbalist însurat din Premier League. Modelul brazilian ce locuiește în Italia spune că a avut o relație cu fotbalistul în 2018, când ar fi rămas însărcinată.

În 2019, fotbalistul s-a căsătorit cu altă femeie, însă Jacqueline Pinheiro susține că acesta i-a scris în continuare, chiar și din luna de miere.

"Îmi scria tot timpul, chiar și în timpul nunții. M-am despărțit de el în ziua în care s-a însurat pentru că era prea mult pentru mine. Fratele lui chiar mi-a scris să-mi spună că el era foarte agitat în timpul nunții, gândindu-se la mine. Apoi, în avion, în timp ce mergea în luna de miere, a continuat să-mi trimită mesaje.", a declarat Jacqueline Pinheiro, pentru The Sun.

După ce s-au despărțit, aceasta a aflat că este însărcinată. Modelul susține că au decis împreună să păstreze copilul, dar ulterior el nu l-a mai recunoscut.

"Când eram gravidă în 6 luni, o persoană care lucrează pentru el m-a contactat și mi-a făcut o propunere: îmi va plăti o sumă fixă, dar nu va recunoaște niciodată că el este tatăl. Suma era o glumă, dar mi-a spus că doar cu atât a mai rămas după investițiile făcute.", a mai spus modelul brazilian.

Acum, după doi ani de scandal, aceasta, împreună cu avocații săi, l-au convins pe fotbalist să facă un test ADN, pentru a se demonstra dacă este sau nu tatăl copilului. Modelul i-a păstrat însă identitatea ascunsă jucătorului.

"Am decis să-mi angajez un avocat și împreună am încercat să-l contactăm pentru testul de paternitate, dar și-a tot găsit scuze și nici până acum nu l-a făcut. Așa că am mers la judecător, iar avocații au trimis o scrisoare la clubul de care aparține, în care am scris totul.

Jucătorul nu neagă că am avut o relație și nici că am rămas însărcinată, iar, într-un final, a acceptat să facă testul ADN. Dar vrea să facă asta cu anumite condiții, să facă testul în Anglia. Dar avocații mei spun că testul trebuie făcut în străinătate, unde s-a născut copilul. Pentru a face testul, amândoi trebuie să mergem la aceeași clinică, pentru a ni se recolta probe.

Inițial, nu numai că nu a vrut să facă testul, dar a și ignorat toată căile de comunicare legale. Dar, acum a acceptat, dar numai cu regulile sale. A spus că nu poate să călătorească din cauza pandemiei de COVID-19 și a regulilor impuse de club.", a încheiat Jacqueline Pinheiro.